Pedrinho sobe tom após ação contra 777: 'Fiz para a Vasco SAF não quebrar'

Veja outros tópicos

SAF será "para sempre": "Muitas perguntas feitas em relação ao futebol. Ele não volta para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com a Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese do contrário. A SAF continuará para sempre. Quero deixar claro que todo o projeto financeiro e esportivo continua com a SAF. Tive uma conversa com alguns representantes e responsáveis da SAF para tranquilizar todos sobre isso".

Situação de clube belga vira exemplo: "Seria muito cômodo para mim, presidente do associativo, com todos sabendo as restrições que eu tinha dentro de um contrato, lavar minhas mãos, esperar o caos acontecer e dizer: 'eu avisei'. O mais difícil para mim, que fique muito claro, é ter que entrar com a ação. Mas quero ser muito direto ao torcedor vascaíno: tem que ter muita coragem para fazer o que fizemos, mas isso tudo em respeito ao Club de Regatas Vasco da Gama. Em momento algum entramos com qualquer tipo de interesse de brigar com o sócio. O que fizemos foi uma promessa de campanha: fiscalizar. Quando virei chacota lutando pelo Vasco, lógico que machuca, entrei para pagar um preço que muita gente não quis pagar e eu vou pagar".

"Ação exclusivamente de proteção à Vasco SAF, justamente para não acontecer o que aconteceu com o time belga [Standard, que também pertence à 777 e a Justiça belga bloqueou as ações da empresa por dívida ao clube]. É para proteger as ações da Vasco SAF, para não ter nenhum bloqueio e sermos prejudicados financeiramente e entrarmos num colapso. Sou vascaíno antres de presidente. Todas as ações são em proteção a você, torcedor. Vou pagar esse preço doa a quem doer".

*Mais informações em instantes