Conmebol aumenta número de jogadores inscritos para a Copa América; confira mudança

La lista de convocados para la CONMEBOL Copa América USA 2024?? aumentará de 23 a 26 jugadores ?#VibraElContinente

? CONMEBOL Copa América?? (@CopaAmerica) May 16, 2024

Caso um time opte por ter os 26 jogadores à disposição em um jogo (11 em campo e 15 no banco), o número de oficiais no banco deve ser de, no máximo, oito, por exemplo. As equipes nacionais podem levar um máximo de 15 jogadores reservas no banco em cada dia de jogo, e um mínimo obrigatório de sete.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou sua lista com 23 jogadores na última sexta-feira. O treinador ainda pode, portanto, chamar mais três atletas. Os jogadores se apresentam à delegação no entre os dias 30 de maio e 3 de junho. Do futebol brasileiro, o treinador convocou apenas três atletas: o goleiro Bento, do Athletico-PR, o lateral esquerdo Guilherme Arena, do Atlético-MG, e o atacante Endrick, do Palmeiras.

A Copa América está prevista para acontecer entre 20 de junho e 14 de julho. Antes disso, o Brasil tem amistosos diante de México e Estados Unido nos dias 8 e 12, respectivamente.