Técnico se demite no intervalo, médico assume o comando e vence partida

Não é novidade para ninguém que o futebol brasileiro tem um problema crônico quando o assunto é demissão de treinadores. A partida entre Brasiliense e Real Brasília na tarde deste domingo, válida pela Série D do Brasileirão, é a prova disso. Após um empate morno e sem gols no primeiro tempo no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, ambas as equipes foram para o vestiário, mas só uma voltou com sua comissão técnica para a segunda etapa.

Para surpresa dos torcedores presentes, o treinador Paulo Roberto Santos não retornou para comandar o Brasiliense no segundo tempo.

De acordo com pronunciamento do clube, o técnico não gostou das críticas que ouviu do presidente da equipe, Luiz Estevão, durante a parada e optou por deixar o comando da equipe ainda no intervalo.