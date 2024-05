Thiago Monteiro vai às oitavas do Masters 1000 de Roma

Monteiro já ganhou 95 pontos com a campanha de quali e três vitórias no Masters de Roma. Assim, ele está subindo 22 posições no ranking mundial, atingindo a 84ª colocação de forma momentânea. Na próxima atualização, será a primeira vez em quase um ano que ele volta a figurar no top-100 do mundo. Caso chegue nas quartas, o brasileiro poderá atingir a 65ª colocação da classificação.

Como foi o jogo

Enfrentando um adversário que derrubou o norueguês Casper Ruud, sétimo colocado do ranking mundial, na segunda rodada, Thiago Monteiro fez um grande primeiro set. Após salvar três break points para confirmar o game inicial, o brasileiro cresceu na parcial e passou a ser dominante. Ele conseguiu quebras no sexto e no oitavo game para vencer por 6/2 e sair na frente na partida.

O cenário mudou no segundo set, quando Kecmanovic subiu o nível do jogo e conseguiu uma quebra logo no primeiro game. Ele não cedeu break points ao brasileiro ao longo da parcial e, assim, venceu por 6/4. No terceiro set, o sérvio forçou uma quebra no quinto game, mas o brasileiro devolveu na sequência. Os tenistas trocaram confirmações de game e o duelo foi para o tie-break.

Pelo tie-break, Monteiro e Kecmanovic demonstraram um alto nível. O sérvio conseguiu uma mini quebra em 3/2, mas o brasileiro empatou logo na sequência. A situação se repetiu um pouco mais adiante: Kecmanovic abriu 5/3 e Monteiro conseguiu o empate. O sérvio ainda teve match point em 6/5, mas o brasileiro marcou três pontos seguidos e conseguiu a virada, vencendo por 8/6 em 2h37min de partida.