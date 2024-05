Thiago Monteiro salva match point, bate sérvio e avança às oitavas no Masters 1000 de Roma

O brasileiro Thiago Monteiro precisou salvar um match point para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Ele venceu neste domingo o sérvio Miomir Kecmanovic, 58º do mundo, por 6/2, 4/6 e 7/6 (8/6) e terá como próximo adversário o vencedor do jogo entre o americano Ben Shelton e o chinês Zhizhen Zhang, que se enfrentam neste domingo.

Depois de passar pelo qualificatório, o brasileiro, 106º do ranking mundial, faz a melhor campanha de sua carreira em um torneio desse porte, que oferece mil pontos no ranking ao campeão. No mês passado, Monteiro também passou pelo qualificatório e foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, também disputado no saibro.

Com a campanha em Roma, o brasileiro vai voltar a figurar entre os top 100 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Thiago Monteiro tem 29 anos e já chegou a ocupar a 61ª posição, em outubro de 2022.

Em seu segundo confronto contra Kecmanovic, Monteiro começou agressivo e logo fechou o primeiro set em 6/2. A segunda parcial teve apenas uma quebra de saque, a favor do sérvio, que fez 6/4 e empatou o jogo. O set decisivo teve um break point confirmado para cada lado e foi definido no tie-break. O brasileiro evitou a derrota quando sacava em 5 a 6 e depois venceu mais dois pontos para selar a vitória.

Monteiro vai enfrentar Shelton, 14º do mundo, ou Zhang, 56º, pela primeira vez. O Brasil ainda terá outro representante nas quadras de Roma neste domingo. Na chave de duplas, Thiago Wild e o argentino Sebastian Baez enfrentam o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic pelas oitavas de final. Os rivais são os cabeças de chave número 7.