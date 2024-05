Grêmio e Inter conhecem novas datas de jogos pela Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou, na manhã deste domingo, as novas datas e horários dos jogos de Grêmio e Internacional na Copa Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente.

As partidas haviam sido adiadas no início de maio devido ao desastre climático que deixou o Rio Grande do Sul em estado de calamidade.

Os confrontos (dois de cada equipe) foram remanejadas para os dias 4 e 8 de junho.