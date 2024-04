Roma supera Udinese no último lance em complemento de jogo adiado após mal súbito de zagueiro

A Roma se consolidou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta quinta-feira, a equipe do técnico De Rossi anotou um gol no último lance dos acréscimos e superou a Udinese em jogo adiado da 32ª rodada após o zagueiro Ndicka sofrer um mal súbito em campo. Cristante definiu o triunfo por 2 a 1 da quinta colocada, que abriu quatro pontos da Atalanta restado cinco rodadas.

O jogo que começou no dia 14 de abril foi adiado após Evan Ndicka cair com dores do peito e precisar de atendimento - acabou levado de maca por paramédicos aos vestiários. A partida foi paralisada aos 27 minutos do segundo tempo e o time da Roma pediu que o jogo não voltasse naquele dia. Acabou remarcado e completado nesta quinta.

Os 18 minutos restantes, mais os acréscimos foram iniciados com bola ao chão para o goleiro da Udinese, que contou com a estreia do técnico Fábio Cannavaro. Mas quem celebrou foi a equipe visitante, que levou a melhor no lance final.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimos e todos os jogadores da Roma foram à área. Dybala bateu com categoria e Crsitante apareceu entre os marcadores para desviar de cabeça no canto do goleiro, que nada pôde fazer, e definir a virada.

Na primeira parte do jogo, ainda no dia 14, Pereyra havia aberto o placar para a Udinese, e Lukaku empatado pouco antes de Ndicka sofrer o mau subido. Firme na quinta posição, a Roma aguarda a confirmação de que a Itália terá cinco vagas na próxima edição da Liga Europa, ampliada para 36 equipes. Mas também ganha corpo para tentar buscar o Bologna, atualmente em quarto. São quatro pontos de distância (62 a 58).