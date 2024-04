Bucks perdem em casa e Pacers empatam série nos playoffs da NBA

Ainda sem encontrar a estabilidade desde a troca de treinador, o Milwaukee Bucks foi derrotado pelo Indiana Pacers por 125 a 108, na noite desta terça-feira, diante de sua torcida, pelos playoffs da NBA. Com o resultado, os Pacers empataram em 1 a 1 a série melhor de sete jogos, válido pela primeira rodada da Conferência Leste.

Favoritos, os Bucks não conseguiram repetir a atuação da abertura do confronto, quando venceram em casa, apesar da ausência de Giannis Antetokounmpo. O astro foi novamente desfalque nesta terça, mas, desta vez, o time da casa não conseguiu se impor em quadra.

Damian Lillard até fez sua parte, chamando a responsabilidade para si, diante da ausência do ídolo do time. Ele terminou a partida com 34 pontos. Ele teve o apoio de Brook Lopez e seus 22 pontos e de Bobby Portis, autor de um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes.

Apesar do empenho, os jogadores dos Bucks foram ofuscados pelo trio formado por Pascal Siakam, Myles Turner (22 pontos) e Andrew Nembhard (20 pontos). Siakam foi o grande nome do jogo, cestinha, com 37 pontos. Também anotou um "double-double", com seus 11 rebotes.

Campeões da NBA em 2021, os Bucks ainda buscam reencontrar o caminho da estabilidade e das boas atuações desde que trocou de técnico. No início do ano, a franquia surpreendeu ao demitir Adrian Griffin. Na sequência, contratou o lendário Doc Rivers, que ainda não conseguiu elevar o nível da equipe, que chegou a brigar pela liderança do Leste na temporada regular, mas terminou a fase na terceira colocação.

Ainda na noite desta terça, o Minnesota Timberwolves abriu vantagem na série contra o Phoenix Suns ao vencer por 105 a 93, em casa. Os anfitriões lideram o confronto por 2 a 0. Jaden McDaniels liderou a equipe da casa, com 25 pontos e oito rebotes. Pelos Suns, Jusuf Nurkic se destacou com um "double-double" de 10 pontos e 14 rebotes.

Em outra partida da noite, o Dallas Mavericks superou o Los Angeles Clippers por 96 a 93, fora de casa, empatando a série em 1 a 1. Luka Doncic comandou os Mavericks com seus 32 pontos e nove assistências, enquanto James Harden liderou os Clippers, com seus 22 pontos e oito assistências.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Minnesota Timberwolves 105 x 93 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 108 x 125 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 93 x 96 Dallas Mavericks

