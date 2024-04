Santos anuncia chegada de Serginho, revelado no clube, e Carille ganha opções para a meia

O Santos pretende fazer uma Série B sem sustos e não para de trazer peças para fortalecer o elenco. Depois de sofrer no estadual com a lesão de Giuliano e suspensão de Otero, o clube vai dando opções para a armação ao técnico Fábio Carille e oficializou mias uma chegada. Horas após apresentar Patrick, o clube oficializou o a vinda por empréstimo de Serginho, que estava no Maringá.

"O Santos Futebol Clube oficializou nesta terça-feira a contratação do meia Serginho. Revelado nas categorias de base do Peixe, o atleta de 33 anos retorna ao clube após passagem de destaque pelo Maringá FC e assinou contrato de empréstimo válido até o final do Campeonato Brasileiro da Série B", confirmou o Santos.

O experiente jogador nasceu em Santos, passou pelas categorias de base e jogou no time profissional em 2010, antes de se aventurar pelo país, passando por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, do Casaquistão, Ceará, Matsumoto Yamaga, do Japão, Daegu, da Coreia do Sul, Paysandu e Portuguesa, até chegar ao Maringá.

Serginho chamou a atenção dos dirigentes do Santos por causa de seu brilho no Maringá. Ele foi contratado pela equipe paranaense no início de 2023 e assumiu o protagonismo rapidamente. Foram 52 jogos disputados, com 12 gols anotados, que renderam a premiação de melhor meia do Campeonato Paranaense deste ano.

"De volta ao clube que o revelou, o atleta chega para reforçar ainda mais o Santos FC na disputa do Brasileirão Série B. Bem-vindo, Serginho!", deu as boas-vindas o Santos. A concorrência agora aumenta e dá tranquilidade para o técnico Fábio Carille rodar o elenco sem perder a qualidade.

Além de Giuliano, Otero e o recém-contratado Patrick, Carille ainda contava com Cazares e Nonato para ajudar na armação. Serginho chega respaldado pela boa fase e pode "obrigar" o técnico até o buscar novas posições para alguns concorrentes. Nonato e Giuliano também atuam com segundo volante e Cazares pode atuar como ponta.