Auxiliar lamenta oscilação do Corinthians após revés em Caxias: 'Eles foram mais competitivos'

O auxiliar técnico Bruno Lazaroni tentou justificar a derrota para o Juventude na noite desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, valorizando o desempenho do time da casa durante os 90 minutos.

Segundo ele, a equipe paulista oscilou no rendimento e proporcionou ao Juventude conseguir impor um ritmo de jogo mais forte.

"O Juventude, em geral, foi mais competitivo e conseguiu levar a melhor nas disputas de bola. A gente bate nessa tecla de que o time precisa competir, guerrear, contra qualquer adversário. Nisso, o Juventude foi superior", comentou Bruno.

Além do desempenho, Lazaroni também falou da falta de sorte da equipe. Enquanto o confronto esteve empatado em 0 a 0, o Corinthians teve chances de sair à frente do placar.

"Olha, tivemos pelos menos três grandes chances de abrir o marcador. Duas oportunidades em conclusão do Yuri Alberto e também com o Romero. É importante ser efetivo quando se chega perto do gol adversário. Mas hoje não foi o nosso dia."

António Oliveira volta a assumir o comando do Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro após cumprir suspensão pela expulsão contra o Atlético-MG. O próximo compromisso é diante do Bragantino, no sábado. Em duas rodadas, o Corinthians tem um empate e uma derrota até aqui.