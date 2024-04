Após infarto, técnico da Portuguesa Santista faz cateterismo e se encontra estável

Técnico da Portuguesa Santista, Sérgio Guedes, foi transferido de hospital. O treinador, que se encontra estável, foi levado de Santos para o Centro de Excelência da Intermédica, em São Bernardo do Campo, onde atende o seu convênio. Ele passou por um cateterismo, que foi realizado com sucesso, conforme revelou um de seus familiares.

Após a queda da Portuguesa Santista na semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, no estádio Ulrico Mursa, o treinador se abalou emocionalmente com o resultado, já que a Lusa ficou muito perto de conquistar o acesso à elite do futebol de São Paulo.

Na segunda-feira, Sérgio Guedes reclamou de dores no peito e foi até o Hospital Frei Galvão para realizar exames, nos quais indicaram um enfarte. Com isso, ele foi levado para a UTI até ser encaminhado para São Bernardo do Campo.