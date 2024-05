Gustavo Scarpa chega a 100 assistências como profissional e projeta duelo contra time que o revelou

Já são cinco jogos seguidos do Atlético com ao menos uma participação em gol de Scarpa. Um feito inédito para a sua carreira e que lhe garante o melhor desempenho entre todos os jogadores em atividade na América do Sul.

No Brasil, o último clube de Scarpa antes do Galo havia sido o Palmeiras, onde brilhou, sendo, inclusive, eleito o melhor atleta da equipe na campanha do título brasileiro de 2022. Pelo Alviverde, ao todo, foram oito troféus erguidos. Anotou 44 gols e deu 59 assistências em 233 jogos, tendo registrado como recorde quatro jogos seguidos marcando tentos ou dando passes decisivos.

Já no Fluminense, time que o revelou e onde conquistou a Primeira Liga de 2016, além da Taça Guanabara de 2017, o meia-atacante fez 26 gols e deu 38 assistências em 154 duelos disputados. No Tricolor das Laranjeiras, chegou a conseguir quatro tentos e um passe decisivo em cinco jogos em 2017, mas não de forma sequencial na temporada.

Por falar no Fluminense, o clube carioca será o próximo adversário do Atlético-MG, que busca ampliar para 11 jogos sua invencibilidade. O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste sábado, no Rio de Janeiro. Caso consiga a vitória, o Galo irá pelo menos dormir na liderança.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, os atuais campeões da Libertadores, mas nosso time vive um grande momento. Esperamos conseguir um ótimo resultado no Rio", finalizou.