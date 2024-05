Real Madrid vence Cádiz e se aproxima ainda mais do título do Espanhol

Neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Cádiz no Santiago Bernabéu e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Brahim Díaz, Bellingham e Joselu.

Assim, com mais três pontos conquistados, o Real Madrid chegou aos 87 e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Espanhol. O Barcelona, vice-líder com 14 pontos a menos, também joga neste sábado, dessa vez contra o Girona, fora de casa. No entanto, em caso de empate ou derrota da equipe de Xavi, o Real Madrid se consagra campeão da La Liga. Por outro lado, o Cádiz se complicou ainda mais na competição, já que ficou estacionado na zona da degola (18º), com apenas 26 conquistados.

O Real Madrid retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Bayern de Munique, pelo duelo de volta da semifinal da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Cádiz duela com o Getafe no domingo, às 9h (de Brasília). A partida pela 35ª rodada do Espanhol acontece no Estádio Nuevo Mirandilla.