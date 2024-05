Arsenal vence Bournemouth e se mantém na liderança do Inglês

Na manhã deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Bournemouth no Emirates Stadium e venceu por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Bukayo Saka, Trossard e Rice.

Com o resultado positivo, os Gunners chegaram aos 83 pontos e seguiram na liderança. No entanto, o vice-líder Manchester City, atualmente com 79 pontos, possui dois jogos a menos. Assim, mesmo com a vitória, o time comandado por Arteta ainda poderá ser ultrapassado ao longo do campeonato. A equipe de Guardiola também joga neste sábado, contra o Wolverhampton, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Por outro lado, o Bournemouth ficou estacionado em décimo, com os mesmos 48 somados.

Por fim, o Arsenal retorna aos gramados no próximo domingo (12), contra o Manchester United, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Bournemouth joga com o Brentford no sábado, pela mesma rodada. A bola rola às 11h (de Brasília), no Vitality Stadium.