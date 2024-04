Guarani confirma contratação do zagueiro Douglas Bacelar para a Série B

A rotina do Guarani continua movimentada com a chegada de alguns reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira, o Conselho de Administração alviverde anunciou oficialmente o zagueiro Douglas Bacelar.

"Fechado com o Bugre! O zagueiro Douglas Bacelar é o novo reforço do Guarani. Aos 33 anos, o atleta já defendeu equipes como Vasco e São Paulo e chega ao Brinco de Ouro em definitivo após disputar o Campeonato Catarinense pelo Avaí", anunciou o clube nas redes sociais.

Aos 33 anos, o zagueiro estava no Avaí desde a temporada passada, onde disputou a Série B. Neste ano, fez dez jogos no Campeonato Catarinense e marcou um gol. Mas foi liberado no início da semana e logo acertou em definitivo com o Guarani até o final da Série B.

Revelado no Juventude, ele tem passagens por Vasco, São Paulo e Chapecoense. Além disso, atuou no futebol europeu por oito anos, por Dnipro, da Ucrânia, e Giresunspor, da Turquia. Pelo clube ucraniano, disputou três edições da Liga Europa e atingiu a marca de 100 jogos.

Douglas é o sétimo reforço confirmado para a Série B. Antes dele, o Guarani havia confirmado o lateral Jefferson, o volante Kayque, os meias Bruno Oliveira e Luan Dias e os atacantes Airton e Renyer. O Guarani estreia na Série B diante do Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida, até o momento, está marcada para o dia 20 de abril.