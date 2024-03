Copa Sul-Americana 2024: Corinthians encara pedreira; confira grupos sorteados

A Conmebol definiu nesta segunda-feira a composição das chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em Luque, no Paraguai, sede da entidade, estiveram presentes representantes das equipes que disputarão essa etapa. Os representantes brasileiros são: Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro.

No Grupo F, o Corinthians terá pela frente Argentinos Juniors, algoz da Libertadores de 2023, Racing-URU e Nacional-PAR. Uma chave complicada para avançar diretamente para a próxima fase. O ponto positivo é que o time alvinegro terá uma logística facilitada, com viagens mais curtas.

Quem também terá missão complicada é o Fortaleza. Os atuais vice-campeões caíram no Grupo D e medirão forças com o Boca Juniors. Cuiabá e Red Bull Bragantino podem passar apuros, novamente por causa de argentinos. Enquanto o time do Mato Grosso terá como principal rival do Grupo G o Lanús, a equipe do interior paulista terá de superar o Racing de Avellaneda. Internacional, Athletico-PR e Cruzeiro não têm de que reclamar e enfrentarão adversários mais frágeis.

Cada equipe fará seis jogos nessa fase, sendo três como mandante e outros três como visitante. Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias. As partidas da Sul-Americana contam com transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Star+ e Paramount+ (streaming).

Os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Já os segundos colocados de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

A final da Copa Sul-Americana ainda não tem local definido. A decisão está programada para acontecer no dia 23 de novembro.

Grupos da Sul-Americana 2024

Grupo A: Defensa y Justicia-ARG, Independiente Medellín-COL, Universidad César Vallejo-PER e Always Ready-BOL

Grupo B: Cruzeiro, Unión La Calera-CHI, Universidad Católica-EQU, Alianza-COL

Grupo C: Internacional, Delfín-EQU, Belgrano-ARG e Real Tomayapo-BOL

Grupo D: Boca Juniors-ARG, Fortaleza, Nacional Potosí-BOL e Deportivo Trinidense-PAR

Grupo E: Athletico-PR, Danubio-URU, Sportivo Ameliano-PAR e Rayo Zuliano-VEN

Grupo F: Corinthians, Argentinos Juniors-ARG, Racing-URU e Nacional-PAR

Grupo G: Lanús-ARG, Metropolitanos-VEN, Cuiabá e Deportivo Garcilaso-PER

Grupo H: Racing-ARG, Coquimbo Unido-CHI, Sportivo Luqueño-PAR e Red Bull Bragantino

Calendário de jogos da fase de grupos

1ª rodada: 2 a 4 de abril

2ª rodada: 9 a 11 de abril

3ª rodada: 23 a 25 de abril

4ª rodada: 7 a 9 de maio

5ª rodada: 14 a 16 de maio

6ª rodada: 28 a 30 de maio