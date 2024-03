Salah brilha, Liverpool atropela e se garante nas quartas da Liga Europa

O retorno do descanso veio com novo passe para gol de Salah. Desta vez o egípcio achou Szoboszlai, que bateu no canto alto. Em uma bola mal afastada, Elliott soltou a bomba de fora da área, Gakpo desviou de letra no meio do caminho e celebrou o sexto na partida, superando os 5 a 1 da ida.

Jürgen Klopp descartou a possibilidade de poupar Salah nos minutos finais ao realizar as cinco modificações. Mesmo carente de ritmo de jogo, o astro disputou os 90 minutos, mas mais apagado na reta final. O Liverpool diminuiu o ritmo, e mesmo assim ainda viu Gakpo (teve um gol anulado) e Elliott perderem grandes chances.