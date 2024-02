Hamilton na Ferrari: confira outras trocas de equipe que surpreenderam a F1

O piloto brasileiro deixou incrédulos rivais e chefes de equipe ao decidir trocar a McLaren, então em grande fase, para defender a estreante Copersucar, única equipe brasileira a integrar o grid da F-1, no fim de 1975. Na temporada anterior, ele havia sido o campeão mundial pela equipe britânica.

Fittipaldi estava no auge de sua carreira naquela época. Vinha de um vice-campeonato mundial em 1975, de um título em 1974, de outro vice em 1973 e do seu primeiro troféu, em 1972. Para a temporada 1976, a expectativa era alta para a McLaren, que tinha a lenda Niki Lauda e a expectativa de contar com o brasileiro, que acabou fazendo o time mudar de planos com sua troca para a Copersucar.

Prost na Ferrari

Apesar da saída de Fittipaldi, a McLaren continuou protagonista na década de 80. E, naquela época, Alain Prost era um dos nomes de peso no time. Porém, após seis temporadas e três títulos mundiais, o piloto francês surpreendeu e trocou o time britânico pela Ferrari.

A saída tinha como pano de fundo uma profunda rivalidade com Ayrton Senna dentro da própria McLaren. Ao fim da temporada 1989, Prost bateu de propósito no brasileiro no GP do Japão e sacramentou o seu terceiro título mundial. A manobra polêmica, que tirou Senna da prova e da briga pelo campeonato, acabou com o clima do francês no time britânico.

Vettel na Ferrari