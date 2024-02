Com Hamilton e Leclerc na mesma equipe, quem vai dar as cartas na Ferrari?

De fato, ter Hamilton como companheiro em um momento no qual a Ferrari se reconstrói para estar forte na extensa mudança de regras de 2026 pode ser bastante benéfico para o crescimento de Leclerc, muito cobrado pela falta de assertividade em momentos decisivos.

A relação entre os dois sempre foi muito saudável. Quando Leclerc começou a lutar por pódios e vitórias, em 2019, Hamilton estava no auge com a Mercedes e sempre elogiava muito o ferrarista. E essas manifestações de admiração mútua continuaram ao longo dos anos.

É claro que é muito mais fácil ter uma relação saudável quando não se divide o espaço dentro da equipe com um piloto, e nesse quesito Hamilton costuma ser implacável com seus companheiros. Leclerc busca mais um clima de harmonia.

A Ferrari ficou conhecida ao longo dos anos por ter um claro primeiro piloto, mas isso não vem acontecendo nas últimas temporadas. De qualquer maneira, foram várias as vezes que Carlos Sainz, que agora ficou sem vaga com a chegada de Hamilton, sentiu que a equipe dava mais atenção à prata da casa Leclerc, considerado um grande talento. Então é de se imaginar que o cenário mude para o monegasco com o novo companheiro. Mas não a ponto dele virar um segundo piloto.

Isso também não interessaria a Hamilton, escrevendo os últimos capítulos de sua história na F1.

Mas o ponto mais interessante dessa parceria para a Ferrari é do ponto de vista técnico. Nas últimas temporadas, por várias vezes os pilotos do time italiano saíram do carro dizendo coisas totalmente diferentes. Leclerc e Sainz têm estilos bem distintos, e houve ocasiões inclusive em que uma nova peça funcionou para um e não para outro, como o assoalho que estreou no Japão e caiu como uma luva para Leclerc.