F1: Sainz promete 'novidades' após anúncio de saída da Ferrari

Audi já está na família. Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari, foi campeão do Rally Dakar 2024 guiando um carro da marca alemã. Ele admitiu que já conversou com o filho sobre uma possível ida para a marca alemã.

Projeto e velhos conhecidos podem definir o futuro. De acordo com o "Planet F1", caso aceite a proposta da Audi, Sainz ajudaria a desenvolver o carro em 2025, voltando como piloto número 1 da equipe no ano seguinte. Na equipe alemã, ele encontraria Andreas Seidl. O engenheiro alemão e atual CEO da Sauber Motorsport trabalhou com Sainz na McLaren entre 2019 e 2020.

Carlos Sainz estreou na F1 em 2015, pela Toro Rosso e, depois de passar por Renault e McLaren, estreou na Ferrari em 2021. Pela equipe italiana, ele conquistou dois GPs (Grã-Bretanha, em 2022 e Singapura, em 2023).