Museu da Fifa diz que camisa verde e amarela foi 'apropriada por extrema direita'

O Museu da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça, tem duas camisas da seleção brasileira exibidas em uma exposição temporária que trazem na descrição uma menção à política brasileira. Na pequena placa, a legenda que descreve os itens afirma que os uniformes de futebol passaram a ser confundidos com a política, conforme foram "apropriadas por apoiadores do ex-presidente de extrema-direta Jair Bolsonaro".

As fotos foram publicadas por um usuário do X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 25. Ao Estadão, o Museu da Fifa disse que as peças não fazem parte de sua exposição permanente sobre a história e a cultura do futebol internacional e dos torneios da Fifa, e que vê a camisa da seleção brasileira "sempre e apenas como o símbolo do pentacampeão mundial e um símbolo do futebol bonito no mundo".

"As duas peças mencionadas (as duas camisas da Seleção) estão expostas na seção 'Identidade'. Eles foram selecionados e exibidos para mostrar como as camisas e suas cores e significados no futebol podem criar identidades entre os torcedores de futebol, mas às vezes também podem ser usadas como parte de outras iniciativas dentro de uma sociedade mais ampla, devido ao forte sentimento de pertencimento que criam."