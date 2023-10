Meia Souza deixa a Ponte Preta após um mês e técnico lamenta: 'Pego de surpresa'

O meia Souza não faz mais parte do elenco da Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Um mês depois de anunciado, o volante pediu desligamento alegando problemas pessoais, o que foi confirmado pelo técnico João Brigatti nesta terça-feira.

"Fomos pegos de surpresa. Ele fazia parte do elenco, mas alegou problemas particulares, não estava com a cabeça no momento da Ponte Preta. É respeitar. Infelizmente, o Souza não estava voltando para esse momento. A gente sente a liberação, mas ele que siga a vida e resolva os problemas dele", confirmou Brigatti.

Souza estava no Náutico, onde disputou a Série C, e chegou à Ponte Preta, por empréstimo, no início de setembro. No contrato, o time paulista dividia o salário com o Náutico. O jogador deve abrir mão de valores que ainda tinha direito para encerrar o vínculo.

Neste um mês à disposição da Ponte Preta, Souza entrou em campo apenas em três oportunidades, todas como titular. Foi a segunda passagem do volante pelo clube, já que também atuou em 2010.

Na segunda-feira, a Ponte Preta empatou com o Sport por 3 a 3, fora de casa. Com isso, chegou a 34 pontos e está em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento, aberta pela Chapecoense, em 17º, com 30. O time paulista volta a campo no domingo, às 15h45, quando recebe o Atlético-GO no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 32ª rodada.