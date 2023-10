Garotos do Palmeiras se salvam em eliminação e Abel fica sem argumentos

Boca tinha um jovem na equipe que foi fundamental no duelo. Enquanto Abel optou por deixar os mais novos no banco, Almiron escalou Valentin Barco, de 19 anos, como titular nos dois jogos — e era a partir do garoto de onde saía a criatividade xeneize. Como justificativa, Abel citou a mpedia de idade das duas equipes e afirmou que seguirá feiel aos seus conceitos.

Os mais rodados, por sua vez, não têm correspondido. Artur vive momento ruim. Ele não marca desde o dia 30 de julho, no jogo contra o America-MG, pelo Brasileirão. Rony só marcou um gol nos últimos treze jogos. O último gol do atacante foi no dia 23 de agosto, no jogo de ida contra o Deportivo Pereira, pelas quartas de final — ele também deu uma assistência na goleada por 4 a 0.

O Luis e o Kevin entraram bem, aproveitaram a lesão do Dudu para se impor. Basta ver a média de idade do nosso adversário, lá eles foram ligeiramente superiores, e aqui fomos muito superiores. Vamos falar de fatos. Veja a quantidade de chances que criamos. Não é assim que funciona o futebol, na base do se. Eu durmo na cama que eu faço. Eu vou com as minhas ideias, e não com as ideias dos outros. Tudo o que faço dentro do clube é o melhor com o recurso que temos. Acabamos vítimas do próprio sucesso

Abel

Endrick sem Libertadores

O atacante entrou logo no intervalo e deu trabalho para a zaga do Boca. Endrick tem chamado a atenção desde o clássico diante do Corinthians, mas não teve sequência com Abel.