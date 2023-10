Festa do Boca após eliminar o Palmeiras tem cantoria, pizza e refrigerante

A euforia tomou conta do vestiário do Boca Juniors após a vitória sobre o Palmeiras, nos pênaltis, que deu a vaga na final da Libertadores ao time argentino.

O que aconteceu

Os jogadores do Boca Juniors comemoram a classificação com muita cantoria no vestiário dos visitantes no Allianz Parque. Em uma das músicas cantadas, eles, inclusive, provocaram o River Plate.