Gabigol mostra abatimento com outro vice do Flamengo: 'Não plantamos e colhemos nada'

Antes de entrar na partida, Gabigol foi visto no banco de reservas gesticulando várias vezes com o técnico Sampaoli, claramente decepcionado por não estar em campo. Quando acionado, não brilhou, tanto que não teve nenhuma chance para decidir.

Gabigol não foi o único atleta decepcionado com mais um tropeço do Flamengo. O atacante Bruno Henrique, que pode estar fazendo a sua última temporada com a camisa rubro-negra, foi visto chorando copiosamente. Ele recebeu um abraço do técnico Dorival Júnior, com quem foi campeão da mesma Copa do Brasil no ano passado. Arrascaeta foi outro que recebeu um carinho do treinador.

Após mais um vice-campeonato, o Flamengo volta a campo no sábado, às 16h, para enfrentar o Bahia, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato brasileiro.