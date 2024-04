Com saída de Ramón Díaz, técnico da equipe sub-20 assume Vasco interinamente

A goleada sofrida para o Criciúma, em São Januário, abriu a crise no Vasco e custou o emprego do técnico Ramón Díaz. Após a goleada por 4 a 0, o Gigante da Colina anunciou, neste sábado, a saída do técnico. Quem assumirá a equipe interinamente é Rafael Paiva, comandante da equipe sub-20.

O Vasco amargou a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e já está em crise. Ramón Díaz pagou a conta. As mudanças do técnico para o jogo deste sábado não surtiram efeito.

Com uma semana de treinos, Ramón fez quatro mudanças no time. Contudo, o Gigante da Colina sucumbiu. O Criciúma abriu o placar no primeiro tempo, Vegetti perdeu pênalti e a equipe acusou o golpe.