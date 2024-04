Em jogo marcado por caso de racismo, Atlético de Madrid vence Athletic Bilbao no Espanhol

O Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao neste sábado e ganhou por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Os gols dos donos da casa foram anotados por Rodrigo De Paul, Ángel Correa e Unai Simón (contra). Já os visitantes marcaram com Nico Williams. A partida ficou marcada por caso de racismo contra Nico, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Atlético de Madrid ficou na quarta colocação, com 64 pontos. O Athletic Bilbao vem logo atrás, na quinta posição, com 58 pontos.

A partida seguinte da equipe de Diego Simeone será no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Já o Bilbao joga na sexta-feira, às 16h, como visitante, contra o Getafe, também pelo torneio nacional.