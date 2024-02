NFL vive seu auge no Brasil: um novo futebol na terra de Pelé

O futebol americano, diz ele, está "crescendo diante de nossos olhos" no Brasil, onde se espera que milhões de pessoas assistam ao Super Bowl no domingo contra o Kansas City Chiefs (time do namorado da cantora Taylor Swift, para os não iniciados).

"Eu posso ser a parte meio louca que faz isso crescer, porque eu grito, eu faço barulho... Eu gosto de seduzir todo mundo que eu conheço a gostar de futebol americano", acrescenta Marins que escolheu os 'Niners' como seu time porque gostava de seu ex-quarterback, o ativista de direitos civis Colin Kaepernick.

- Mercado chave -

Com 203 milhões de habitantes, o Brasil é hoje o segundo maior mercado internacional da NFL, depois do México, com 38 milhões de torcedores, mais de 20% deles "seguidores ávidos", segundo um estudo encomendado pela liga.

Este número é bem superior aos três milhões de torcedores de 2015.

Diante do 'boom', a liga retribui o carinho: na próxima temporada realizará seu primeiro jogo no Brasil. São Paulo se tornará a primeira cidade sul-americana a sediar um jogo e se juntará a Londres e Munique no calendário internacional da NFL.