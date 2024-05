Djokovic aparece de capacete após garrafada na cabeça: 'vim preparado'

O que aconteceu

Djokovic desceu do carro já de capacete e foi atender os fãs. Os presentes se divertiram ao ver o atleta com o capacete por cima do boné.

Ele distribuiu autógrafos e, dessa vez, não foi atingido por nenhum item. Ele encara o chileno Alejandro Tabilo neste domingo (12) em horário ainda indefinido.

Garrafada em Djokovic foi acidental. O objeto estava na mochila de uma fã, que se inclinou para cumprimentar o tenista.

Após ser atingido, o sérvio ficou um tempo abaixado e foi escoltado até o vestiário. O episódio aconteceu após a vitória sobre o francês Corentin Moutet.