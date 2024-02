Seleção japonesa afasta jogador após acusações de agressão sexual

"Recebemos uma denúncia contra ele (Ito) e iniciamos uma investigação", disse à AFP um porta-voz da polícia de Osaka, se recusando a dar mais detalhes sobre o caso.

Junya Ito, de 30 anos, estava concentrado com a seleção japonesa que disputa a Copa da Ásia no Catar, torneio em que os 'Samurais Azuis' se classificaram para as quartas de final, fase em que enfrentarão o Irã no sábado.

Ele é acusado por um episódio que teria ocorrido em um hotel de Osaka, em junho de 2023, após o amistoso entre Japão e Peru, segundo a imprensa do país.

O meia, que assinou com o Reims em 2022, negou as acusações, segundo a agência de notícias Kyodo, citando o seu advogado, que descreveu as denúncias como "completamente infundadas".

Questionado pela imprensa em Doha, o técnico Hajime Moriyasu preferiu não comentar: "Ainda não estou totalmente ciente (das acusações). Vou lidar com elas depois de analisá-las".

O Reims, por sua vez, publicou um comunicado demonstrando sua "solidariedade ao jogador neste momento do caso".