Inter, atual bicampeã da Copa da Itália, é eliminada pelo Bologna

A Inter de Milão, campeã das duas últimas edições da Copa da Itália, foi eliminada do torneio nesta quarta-feira (20), ao ser derrotada pelo Bologna por 2 a 1 em San Siro, na prorrogação.

Depois do empate sem gols nos 90 minutos, a Inter abriu o placar no início do tempo extra com o brasileiro Carlos Augusto (92'), mas o Bologna despachou os 'nerazzurri' em menos de cinco minutos.

Sam Beukema empatou após cobrança de escanteio (112') e a virada veio logo depois com Dan Ndoye (116').