Estêvão marca, Palmeiras vence o Cuiabá na Arena Pantanal e encerra jejum no Brasileirão

Já o próximo desafio do Verdão pelo Brasileirão será no domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR, na Arena Barueri, pela sexta rodada. O Dourado encara o Criciúma, mas a CBF ainda não definiu a data do embate.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras tentou se impor no início da partida. Com menos de seis minutos, o clube conseguiu chegar com perigo duas vezes, ambas com Endrick. Na primeira, o atacante pegou a sobra e chutou, sem muita força, para a defesa de Walter.

Na sequência, Luis Guilherme foi acionado na direita e cruzou de cabeça. Na entrada da área, Endrick finalizou de primeira, mas por cima. Aos 12, foi a vez de Piquerez tentar, em arremate cruzado que parou no goleiro.

O Cuiabá, por sua vez, assustou pela primeira vez aos 21 minutos. Pitta apareceu com liberdade no lado esquerdo da área e cabeceou para o meio. Weverton se esticou e fez boa intervenção.

A partir de então, o jogo caiu bastante de rendimento. Os dois times passaram a ter muitas dificuldades para chegar ao ataque. Então, quando o relógio já marcava 45 minutos, Luis Guilherme tirou um belo cruzamento da cartola e viu Lázaro cabecear com precisão para colocar os visitantes na frente.