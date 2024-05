Bahia vence Botafogo no Rio em jogo de gols anulados e é vice-líder

O Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, neste domingo (5), pela quinta rodada do Brasileirão. Com o triunfo, o time de Rogério Ceni assume a vice-liderança do campeonato com 10 pontos, mesma quantidade do líder Athletico-PR, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Everaldo e Rafael Ratão marcaram os gols do Bahia. Jeffinho descontou para o Glorioso, que vinha de três vitórias seguidas no campeonato, perdeu o aproveitamento de 100% em casa e estacionou nos nove pontos, caindo para a terceira posição.

O Bahia chega à quarta partida sem derrota no Brasileirão, com três vitórias e um empate. O time de Rogério Ceni fez um bom primeiro tempo, caiu de produção na etapa final, mas conquistou o triunfo no fim quando os donos da casa buscavam a virada.