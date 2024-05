Palmeiras se refresca no calor de Cuiabá

Estava muito quente em Cuiabá, 33º, e o Palmeiras sem Raphael Veiga.

Daí, um primeiro tempo arrastado, zero em criatividade e menos zero em emoção até que, aos 45 minutos, com o jogo pedindo para acabar, o menino Luís Guilherme acertou cruzamento perfeito pela direita e o garoto Lázaro enfiou a cabeça na bola para botar o Verdão na frente: 1 a 0.

Com clima três graus mais ameno, o segundo tempo melhorou a qualidade do jogo, e tanto Weverton como Walter, no 11º minuto, evitaram gols.