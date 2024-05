Judoca volta ao tatame após grave lesão, mas enchente no RS trava planos

O judoca Vitor Fagundes, o Vitão, celebrava o recente retorno aos tatames após grave lesão, mas viu tudo mudar com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O atleta de 19 anos perdeu tudo e o planejamento para a temporada se transformou em uma incógnita diante da catástrofe que assolou o estado.

O que aconteceu

Vitão mora no Bairro de Fátima, em Canoas, e defende o Grêmio Náutico União. A cidade foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias e ficou debaixo d'água.

A casa onde o atleta mora ficou totalmente alagada. "Conseguimos sair a tempo antes de a água chegar totalmente. Estamos na casa de amigos com várias outras pessoas".