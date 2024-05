Invasora em final de Champions se aventura no UFC após OnlyFans; quem é ela

A modelo Kinsey Wolanski, que ganhou fama no mundo todo em 2019 ao invadir a final da Champions League de maiô, se aventurou no mundo do UFC.

O que aconteceu

A norte-americana treinou com Cody Garbrandt, ex-campeão peso-galo da maior organização de MMA do mundo.

A iniciativa faz parte da Pro Athletes Unfiltered, série que mostra os bastidores da vida de atletas profissionais.