Mike Tyson fará exames no cérebro e coração antes de enfrentar Jake Paul

O ex-campeão mundial peso-pesado Mike Tyson precisará realizar exames no cérebro e no coração para poder lutar com Jake Paul, boxeador e youtuber.

O que aconteceu:

O Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas (TDLR) exige que Mike realize um eletroencefalograma e um eletrocardiograma, para analisar a atividade cerebral e cardíaca do lutador, respectivamente.

Os resultados precisam ser bons para o departamento autorizar a luta. Todos os lutadores precisam realizar esses exames, mas competidores com mais 36 anos são obrigados a apresentarem resultados favoráveis. A informação é de Tela Mange, diretora de comunicações do TDLR, ao USA TODAY Sports.