Mike Tyson revela 'abstinência' de sexo e maconha para luta com Jake Paul

A renúncia à maconha faz parte da regulamentação do combate com Paul, já que seu consumo é proibido pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas.

No entanto, Mike abaixou o tempo que está em 'abstinência' de maconha em entrevista para o The Damon Elliott Show no último sábado (27). "Faz duas semanas e meia que não fumo".

Em 2018, Tyson já havia dito que tinha parado de fazer sexo há cinco anos, pois acreditava que isso o tornaria um boxeador melhor.

Mike tem 50 vitórias e seis derrotas na carreira, e não sobe ao ringue desde novembro de 2020, quando enfrentou Roy Jones Jr. em uma exibição. Já o youtuber acumula nove vitórias e apenas uma derrota na carreira no boxe. O revés foi em fevereiro de 2023 para Tommy Fury.