Botafogo quer revanche contra a LDU para consolidar a reação na Copa Libertadores

Depois de vencer a primeira na Copa Libertadores, o Botafogo volta a campo para consolidar a reação e se manter vivo. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe a LDU, do Equador, no Engenhão, pela quarta rodada, que abre o returno da competição continental.

Na segunda rodada, o Botafogo perdeu para a LDU, em Quito, por 1 a 0, amargando a segunda derrota seguida, já que antes foi derrotado pelo Junior Barranquilla, em casa, por 3 a 1.

Na última rodada, porém, venceu o Universitario, do Peru, por 3 a 1 no Engenhão e se reabilitou. Com três pontos, ainda é o quarto e último colocado do Grupo D, enquanto a LDU tem quatro pontos.

Apesar da reação, o Botafogo vem de derrota em casa no Brasileirão. O Bahia venceu por 2 a 1 e colocou fim à sequência de três vitórias do alvinegro, que também perdeu a liderança. Mas o técnico Artur Jorge não quer perder a confiança.

A boa notícia é que o volante Tchê Tchê voltou aos treinos nesta semana após dores abdominais e deve figurar entre os relacionados. Como não tem suspensos nem pendurados, a tendência é que o treinador português mantenha a base titular dos últimos jogos.

Artur Jorge deixou a derrota para trás e garantiu foco total para esta partida. "Temos uma margem de erro muito curta na Libertadores. Mas não será a derrota para o Bahia que vai ter impacto emocional naquilo que é expectativa e esperança de vencer. Vamos nos levantar e vencer este jogo."

A LDU estreou com derrota para o Universitario, por 2 a 1, mas depois venceu o Botafogo e, na última rodada, empatou fora de casa com o Junior Barranquilla. O técnico Josep Alcácer tem alguns desfalques importantes, como o goleiro Gonzalo Valle, o zagueiro Richard Mina e o meia Sebastian González.

Por outro lado, o meia Lisandro Alzugaray está recuperado e será relacionado. Ainda no meio-campo, Ezequiel Piovi é outro jogador que estava no departamento médico e deve ser titular ao lado de Marco Angulo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X LDU

BOTAFOGO - John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique; Jeffinho, Júnior Santos e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

LDU - Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Luis Estupiñán, Alexander Alvarado, Ezequiel Piovi e Jhojan Julio; Michael Estrada e Álex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).