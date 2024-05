Gustavo Gómez iguala Luís Pereira como maior zagueiro-artilheiro do Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez está assumiu a liderança no ranking de maior zagueiro-artilheiro do Palmeiras, superando o ídolo Luís Pereira. O capitão marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, no Allianz Parque. Richard Ríos fez o outro gol.

Com o gol, de pênalti, marcado no fim do primeiro tempo, Gómez bateu a marca de 36 jogos e agora está a apenas um tento de se isolar como líder nesse ranking.

"Fico muito feliz por igualar a marca de um ídolo como o Luis Pereira. Acho que nosso elenco pensa no coletivo sempre. É importante o individual, fico feliz, sim, mas não iria conseguir isso sem ajuda dos meus companheiros, dos funcionários do clube que tem sempre pronto a sauna, a piscina gelada. Fico feliz pelo objetivo de classificar e agora o segundo objetivo tentar classificar no geral", disse o atleta depois da partida.