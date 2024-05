São Paulo joga em casa e mira a liderança do Grupo B na Copa Libertadores

O São Paulo sobe ao gramado do MorumBis nesta quinta-feira, às 21h, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores. Com a vaga às oitavas de final já garantida, o tricolor paulista quer uma vitória para chegar na última rodada com chances de terminar na liderança do Grupo B.

Na segunda colocação do Grupo B, o São Paulo tem 9 pontos, três a menos do que o líder Talleres, com 13, que já jogou na rodada. Barcelona, com 2, e Cobresal, com 1, já não têm mais chances de classificação e brigam pelo terceiro lugar, que dá vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Caso vença nesta quinta, a equipe são-paulina alcança o primeiro lugar da chave com uma vitória simples sobre o Talleres, em casa, no dia 29 de maio.

O primeiro lugar do grupo garante ao São Paulo a presença no Pote 1 do sorteio das oitavas de final. Consequentemente, o time paulista tem a chance de iniciar o mata-mata enfrentando um adversário teoricamente mais fraco. A equipe tricolor ainda pode terminar a fase de grupos com a melhor campanha e ter a oportunidade de decidir em casa no caminho a uma eventual final. Para isso, precisa vencer as duas partidas restantes e torcer pelos tropeços de Bolívar, Palmeiras, River Plate e Atlético-MG.

O torcedor são-paulino vive lua de mel com o técnico Luis Zubeldía. Desde a chegada do argentino de 43 anos, o São Paulo emplacou uma sequência invicta de seis partidas - sete contando com a vitória sobre o Atlético-GO com o interino Milton Cruz à beira do gramado. São cinco vitórias (Fluminense, Cobresal, Vitória, Águia de Marabá e o próprio Barcelona) e um empate (Palmeiras). Sob o comando do treinador, o time detém um aproveitamento de 88,8%.

"Acho que o São Paulo está jogando bem, fazendo muitas coisas bem, tem os princípios de jogo bastante claros. Também podemos seguir melhorando. Eu trato de evitar os superlativos. Às vezes eu digo, mas eu evito dizer 'muito bom jogo', 'excelente jogo', 'espetacular jogo'", disse Zubeldía, após a vitória sobre o Flu. "Nada de superlativo. O que eu busco é isso. Que os jogadores façam um bom jogo a partir do que eu digo que são os princípios com e sem bola", concluiu.

Para o duelo desta quinta-feira, o São Paulo terá o retorno de Michel Araújo, que estava suspenso e não atuou contra o Fluminense. Lucas Moura, recuperado de lesão, também tem chances de ser relacionado e pode começar a partida no banco de reservas. A tendência é que James Rodríguez mais uma vez fique de fora. O astro colombiano não convenceu Zubeldía e perdeu espaço no elenco tricolor.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X BARCELONA

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson e Bobadilla; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Luciano; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

BARCELONA - Javier Burrai; Luca Sosa, Nicolás Ramírez, Aníbal Chalá, Alex Rangel; Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Adonis Preciado, Janner Corozo, Joao Rojas; Francisco Fydriszewski. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (Peru).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).