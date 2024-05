Com confronto paulista, Chapecoense e Operário-PR defendem os 100% na Série B

Chapecoense e Operário-PR são os destaques neste sábado pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque vão defender os 100% de aproveitamento. Ituano e Novorizontino fazem um duelo paulista em Itu.

A Chapecoense recebe o América-MG, na Arena Condá. Os donos da casa somam seis pontos - após vitória sobre Ituano e Guarani - e por isso, estão no pelotão dos líderes. Já o rival empatou com o Botafogo-SP na estreia e depois venceu o Novorizontino, por 2 a 0, e por isso soma quatro pontos.

Mais tarde, às 18h, é a vez do Operário-PR buscar a terceira vitória seguida. Fora de casa, visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Os donos da casa, por sua vez, até estrearam com vitória em cima do Guarani, mas na rodada passada perderam para o Sport, por 2 a 0, e por isso, têm três pontos.

A partir das 21h, Ituano e Novorizontino fazem um duelo paulista no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O mandante está na lanterna após duas derrotas seguidas e cinco gols sofridos, precisando da reabilitação para sair da parte debaixo da tabela. Já o rival de Novo Horizonte tem três pontos e está na parte intermediária.

A terceira rodada segue até terça-feira. No domingo, o Brusque recebe o Goiás. Na segunda, em casa, a Ponte Preta enfrenta o Amazonas em busca da primeira vitória. Já o Guarani, ainda zerado, visita o Santos na Vila Belmiro. Na terça, Botafogo e Mirassol fecham a rodada.

Confira os jogos da 3ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Chapecoense x América-MG

18h

Vila Nova x Operário-PR

21h

Ituano x Novorizontino

DOMINGO

16h

Brusque x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Ceará x CRB

20h

Ponte Preta x Amazonas

21h

Santos x Guarani

TERÇA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Mirassol