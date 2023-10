Pan 2023: Paulo Ricardo vence equatoriano e conquista o bronze no taekwondo

No começo do segundo round, Paulo conseguiu uma sequência de golpes e, posteriormente, administrou bem a luta até o final, tendo 10 a 3 no placar.

O atleta lamentou o erro que cometeu na semifinal, quando perdeu para o argentino Lucas Guzman, mas celebrou a medalha conquistada.

"Estou feliz, é uma medalha de bronze. Aconteceu um erro na semifinal, que me custou a vaga na final, mas estou feliz com esse resultado. Só a primeira medalha. Nos próximos dias, o taekwondo vai mandar brasa", disse, ao Canal Olímpico do Brasil.

"Por equipe vai ser a primeira vez que vou participar. Esse formato é novo, o pessoal do Brasil nunca participou. Estamos otimistas e vamos para cima", completou.

Paulo também havia conquistado o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru, em 2019.

