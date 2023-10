Ex-campeão de fisiculturismo é assassinado em academia no interior de SP

Eustácio Batista Dias foi assassinado a tiros ontem dentro de uma academia em Botucatu, no interior de São Paulo. Ele era ex-campeão brasileiro de fisiculturismo e tinha 27 anos.

O que aconteceu

O UOL confirmou a morte em contato com a delegacia seccional da cidade. As autoridades também confirmaram a autenticidade do vídeo que circula na internet da câmera de segurança local que mostra o momento do crime.