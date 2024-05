Vitória do São Paulo sobre o Fluminense evita entrada do Corinthians no Z-4 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Fluminense nesta segunda-feira, por 2 a 1, no Morumbis, pela sexta rodada do Brasileirão. A vitória não foi só comemorada pelo torcedor são-paulino, mas também pela torcida do Corinthians. O triunfo do rival evitou a entrada do Timão na zona de rebaixamento.

Caso o Fluminense pontuasse diante do São Paulo, o Corinthians entraria imediatamente no Z-4 da competição. Com a derrota, o Tricolor Carioca permanece na 17ª posição com os mesmos cinco pontos do Alvinegro - 16º colocado.

No entanto, o Corinthians possui um jogo a mais que Vitória e Atlético-GO - 18º e 19º colocados, respectivamente - e dois a mais que o Cuiabá, lanterna. Portanto, o Timão pode ser ultrapassado na tabela em caso de vitória dessas equipes nas próximas rodadas.