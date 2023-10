Vôlei: Técnico anuncia demissão minutos após Brasil garantir vaga olímpica

Trajetória. O que acontece? Eu assumi em 2017 um desafio enorme no lugar do Bernardo, a seleção campeã olímpica. Bernardo é meu irmão, meu irmão de coração. Fizemos uma amizade, sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho do meu casamento. E foi um desafio muito grande. De lá pra cá, foram uns seis anos, nós conquistamos a Copa dos Campeões em 2017, tricampeão sul-americano, vice-campeão mundial, bronze no Mundial ano passado, campeão da Copa do Muro, de forma invicta, outras copas, campeão. Vários resultados importantes, fiz uma DNL que eu comandei à distância do hospital, estava ali o dia a dia. Então, assim, depois de 2021, que eu passei por um problema muito grave de saúde, eu tinha pouco tempo pra me registrar.

Afastamento. Hoje é uma decisão familiar, é uma decisão por orientação médica, eu preciso cuidar da minha saúde física e mental, pelo menos por enquanto, eu estou há mais de 50 anos no vôlei. Aqui é só o meu afastamento da seleção brasileira, do comando, não quer dizer que eu vou estar fora do vôlei porque o vôlei é minha vida. O vôlei me deu tudo que eu tenho, o desejo de viver, a felicidade, a energia que eu tenho e eu não posso nesse momento deixar o vôlei tirar de mim o que ele mais me deu. Vou dar um tempo para isso e vou retornar com certeza em outras funções, vou estar sempre à disposição do vôlei.