Alan enaltece vitória do Brasil e brinca com Darlan: 'roubou minha vaga'

Os irmãos Alan e Darlan, ambos da seleção brasileira masculina de vôlei, enalteceram a vitória sobre a Itália e brincaram após o resultado positivo, que garantiu o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024.

O que aconteceu

O oposto Alan brincou que perdeu a vaga no time titular do Brasil para Darlan. O jovem de 21 anos foi o destaque do time na campanha do Pré-Olímpico, realizado no ginásio do Maracanãzinho.