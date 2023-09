Vôlei: Brasil supera forte defesa, vence Japão e garante vaga em Paris-2024

O resultado faz com que o Brasil feche sua participação no Pré-Olímpico na segunda colocação do Grupo B, com 17 pontos. A primeira colocada foi a Turquia, invicta, com 21.

A seleção nunca ficou de fora dos Jogos Olímpicos na modalidade feminina, desde 1980, quando participou pela primeira vez. Na história do torneio, o time soma duas medalhas de ouro, uma prata e dois bronzes.

O último oficial encontro entre Brasil e Japão havia sido no Mundial do ano passado, quando se enfrentaram nas quartas de final. Na ocasião, o time de Zé Roberto Guimarães perdeu os dois primeiros sets e virou a partida para ir à semifinal.

Como foi o jogo

O Brasil superou a pressão da torcida adversária, venceu o primeiro set com propriedade e não ficou um instante sequer atrás no placar. Apesar de alguns erros de execução do Japão, a recepção da equipe era um diferencial. No entanto, a seleção brasileira apresentou bom volume de jogo e não deixou escapar o bom momento, principalmente por conta da atuação de Julia Bergmann. A ponteira, muito acionada, atuou com alto nível e foi quem fechou o 25º ponto na contagem (21/25).

Depois de uma sessão brilhante, o Brasil viveu um cenário contrário no segundo set e viu o Japão abrir sete pontos de vantagem logo de cara. O time comandado pelo técnico Zé Roberto só voltou a pontuar após as alterações das jogadoras, como a entrada de Carol. Mas a falta de entrosamento em quadra dificultava no placar. A tensão ficou para o final, quando a seleção brasileira conseguiu encostar na adversária e até empatou, porém as japonesas fecharam a parcial com um ace (25/22).