Ex-tenista francesa diz que foi estuprada por treinador quando era criança

"Vivi as piores duas semanas da minha vida, ele me estuprou três vezes ao dia. Na primeira noite ele me pediu para ir para o quarto dele e eu não fui. Eu não podia sair quando queria", disse.

"Vivi dos 13 aos 18 anos pensando que tinha AIDS. Pensei muitas vezes em suicídio, ele me estuprou três vezes ao dia. Vivi um pesadelo que arruinou minha carreira", completou.

A ex-tenista reuniu coragem para contar o que viveu todos esses anos, decisão que levou o governo francês a iniciar uma investigação no Parlamento. O inquérito procura falhas operacionais nas federações desportivas francesas após virem à tona mais casos de abuso e agressão sexual.

"Ele começou me agredindo verbalmente. Tentei me defender e pedi para ele parar, repetindo, dia após dia: 'Não me toque, isso não está certo. Não quero.' Cínico, o treinador respondeu: 'Não se preocupe, isso acontece com muita frequência entre treinadores e meninas'", contou Angélique.

Andrew Gueddes foi condenado a 18 anos de prisão por agressão e estupro de menores em janeiro de 2021 em um caso considerado um "comportamento isolado".