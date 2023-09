O Bax Catanduva, que joga a LBF com sua equipe adulta e já teve Fernanda como sua treinadora principal, inicialmente disse ser "contra qualquer tipo de conduta equivocada", "um projeto voltado para as crianças, adolescentes e adultos", e anunciou que Fernanda, em decisão conjunta, foi afastada temporariamente das funções, "até que tudo seja devidamente esclarecido".

Depois, saiu em defesa da treinadora. Pelo Instagram, disse que os fatos são "totalmente diferentes" dos "narrados nas redes sociais" e culpou a "lacração da internet" por apontamentos "injustos e desprovidos de verdade".

"Entre o julgo injusto e a lacração desenfreada temos um ser humano, uma profissional e uma mãe alvejada por insinuações graves, desencadeando um ambiente hostil desnecessário, que não reflete a índole irretocável e ilibada conduta humana e profissional daquela apontada como suposta agressora, técnica e mãe da atleta envolvida", disse o clube, destacando este último trecho.

Como a agressão ocorreu dentro de quadra, de uma treinadora contra uma atleta menor de idade, o presidente do TDJ da FPB, Wilson Marquetti, considerou os fatos graves e, em caráter excepcional, suspendeu a treinadora de todas as competições do Estado de São Paulo.